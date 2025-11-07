Die USA und Grossbritannien hatten Lukoil und mehrere Tochterfirmen im Oktober auf ihre Sanktionslisten gesetzt, um Russlands Öleinnahmen zu schmälern und die Finanzierung des russischen Krieges gegen die Ukraine zu erschweren. Lukoil hatte daraufhin angekündigt, seine Auslandsgeschäfte zu veräussern, um den westlichen Auflagen zu entsprechen. Zusammen kontrollieren Lukoil und der Konkurrent Rosneft mehr als die Hälfte der russischen Ölproduktion.