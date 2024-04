In dem Rohstoffsektor könnte sich eine der grössten Übernahmen seit Langem anbahnen. Der Minenriese BHP Group erwägt einen Kauf des Branchenkollegen Anglo American <GB00B1XZS820. BHP bestätigte, Mitte April mit einem entsprechenden Vorschlag an Anglo American herangetreten zu sein. Der Konzern würde in einem reinen Aktientauschgeschäft knapp 0,71 eigene Aktien je Anglo-American-Papier bieten, teilte BHP am Donnerstag in London mit. Damit würde der Bergbaukonzern insgesamt mit 31,1 Milliarden britischen Pfund (rund 36,2 Mrd Euro) bewertet. Das Angebot bezeichnete BHP als "nicht bindend", es sei noch offen, ob es zu einem verbindlichen Angebot kommen werde.