Zwar konnte das Autosegment nach Unternehmensangaben «deutlich» zulegen. Allerdings belastet der Produktionsausfall eines Zulieferers in Slowenien nach einem Hochwasser. Nach den Werken in Portugal und Hannover kündigte Anfang September auch das Stammwerk in Wolfsburg an, ab Mitte des Monats die Produktion zu drosseln. Auch höhere Produktkosten für die Modelle der Marken Volkswagen, Skoda, Seat und Cupra drückten auf die Bilanz. Die vollständigen Zahlen will Volkswagen am 26. Oktober präsentieren./ngu/he