Der Betriebsökonom Leuenberger gibt seine CEO-Funktion bei Repower per Ende Mai ab, wie das Bündner Unternehmen in einer eigenen Mitteilung schrieb. Die Suche nach einer Nachfolge sei eingeleitet worden. In der Zwischenzeit werde Leuenberger bei Geschäften, die einen möglichen Interessenskonflikt mit seiner künftigen Tätigkeit mit sich bringen könnten, in den Ausstand treten, hielt Repower fest.