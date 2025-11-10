Als Erstes haben die «Handelszeitung» und das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» am Montag über den Neuzugang im Rolex-Verwaltungsrat berichtet. Der in Sachen Kommunikation stets sehr zurückhaltende Rolex-Konzern hat die Veränderung im Gremium selber nicht bekanntgemacht.
Alexa Aponte-Vega ist in Reeder-Kreisen eine Grösse. Sie ist die Schwester von Diego Aponte, der den in Genf domizilierten Schifffahrtsriesen MSC Mediterranean Shipping Company leitet. Die beiden repräsentieren die Reeder-Familie Aponte, wobei Alexa auch als Finanzchefin von MSC tätig ist.
MSC zählt zu den weltweit grössten Konzernen in der Container- sowie in der Kreuzschifffahrt und betreibt auch Schiffshäfen. Das Vermögen der Aponte-Familie wird von der «Bilanz» auf über 20 Milliarden Franken geschätzt, womit die Apontes auf Platz 5 im «Bilanz»-Ranking der Reichsten der Schweiz stehen.
mk/cg
(AWP)