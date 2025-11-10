MSC zählt zu den weltweit grössten Konzernen in der Container- sowie in der Kreuzschifffahrt und betreibt auch Schiffshäfen. Das Vermögen der Aponte-Familie wird von der «Bilanz» auf über 20 Milliarden Franken geschätzt, womit die Apontes auf Platz 5 im «Bilanz»-Ranking der Reichsten der Schweiz stehen.