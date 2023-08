Rolex als Branchenschwergewicht

Der Westschweizer Uhrenkonzern Rolex ist ein Schwergewicht der Branche. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben heute weltweit 14'000 Mitarbeiter, davon 9000 in der Schweiz. Hierzulande werden die Armbanduhren von Rolex an vier Standorten entworfen, gefertigt, zusammengebaut und getestet. Die Fertigung findet am Hauptsitz in Genf, in Plan-les-Ouates, in Chêne-Bourg und in Biel statt.