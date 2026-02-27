Seit mehr als 60 Jahren im Verteidigungs-Business

Beim sogenannten Behördengeschäft, zu dem die Panzermotoren für Modelle wie Leopard und Puma gehören, liegt der Anteil am Umsatz den Angaben nach bei rund 25 Prozent. Vor wenigen Jahren lag dieser noch bei knapp zehn Prozent. Die Nachfrage ist dem Unternehmen zufolge stark. Zu den Kunden gehören demnach etwa die Bundeswehr, Nato-Staaten und ihre Verbündeten./bak/DP/jha