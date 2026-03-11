Gemeinsam wollen sie erstmals einen parallel-hybriden Antrieb für schwere militärische Kettenfahrzeuge entwickeln. Das sogenannte Powerpack solle eine Systemleistung von mehr als 1400 Kilowatt erreichen. Mit dieser Energie könnte man ein kleines Dorf mit Strom versorgen. Über den genauen Umfang des Rüstungsdeals war zunächst nichts bekannt.