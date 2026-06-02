Offiziell heisst der Mossad «Institut für Aufklärung und besondere Aufgaben», er gilt als schlagkräftiger Geheimdienst. Dem Dienst werden spektakuläre Aktionen zugeschrieben, immer wieder gab es jedoch auch Kritik an seiner Vorgehensweise. Mossad-Agenten waren unter anderem an der Entführung des deutschen NS-Verbrechers Adolf Eichmann im Mai 1960 von Argentinien nach Israel beteiligt. Der Mossad geriet zudem mit einer Aktion in die Schlagzeilen, bei der im September 2024 die Pager und Handfunkgeräte tausender Funktionäre der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon explodierten. Dutzende wurden getötete, Tausende verletzt. Mossad-Spezialisten hatten die kleinen Sprengsätze Jahre zuvor in die Geräte eingebaut./cir/DP/jha