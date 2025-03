Der 48-jährige Fellay ist derzeit Generaldirektor von Oiken SA, einem Energieversorger mit Sitz in Sitten. Er wurde am Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung (IDHEAP) in Lausanne ausgebildet und war von 2003 bis 2011 Mitarbeiter von Romande Energie. Er verfüge über umfassende Erfahrungen im Energiebereich und sei mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen bestens vertraut, schrieb Romande Energie.