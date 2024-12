Romande Energie ist an der Schweizer Börse SIX kotiert und eine der grössten Stromanbieterinnen in der Westschweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 1200 Mitarbeiter. Grösste Aktionärin ist mit einem Anteil von 38,6 Prozent der Kanton Waadt. Romande Energie selbst hält knapp 30 Prozent an der EOS Holding, die wiederum ein Drittel an Alpiq hält.