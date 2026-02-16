Romande Energie rechnet für das Geschäftsjahr 2025 neu mit einer Steigerung der operativen Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist mehr als bisher prognostiziert. Das Geschäft habe sich in der zweiten Jahreshälfte besser als erwartet entwickelt, teilte das Westschweizer Energieunternehmen am Montag mit.