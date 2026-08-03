Der Park im Département Côte-d'Or umfasst 8 Windturbinen und erzeugt pro Jahr knapp 42 Gigawattstunden Strom. Das entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von mehr als 10'000 Haushalten.
Romande Energie will laut Mitteilung ein Produktionsportfolio von 5 Terrawattstunden aufbauen, um die Elektrifizierung und die Energiewende zu unterstützen. In Frankreich verfügt das Unternehmen nach der Übernahme über 14 Anlagen in Betrieb sowie 5 baureife Windprojekte mit einer kumulierten Bruttoleistung von knapp 240 Megawatt.
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(AWP)