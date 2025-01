Ausserdem hatte Lacher auch diverse weitere Mandate. So ist er unter anderem noch im Bankrat der Schweizerischen Nationalbank (SNB), wo er derzeit als Vizepräsident amtet. Wie die SNB am Montagmorgen mitteilte, wird sich Lacher dort ebenfalls aus dem Amt verabschieden, und zwar per Generalversammlung vom 25. April. Mandate hat er derzeit u.a. auch noch in der Schweizerischen Bankiervereinigung, der Zürcher Handelskammer oder bei der Stiftung Avenir Suisse.