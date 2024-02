Das Unternehmen Rosneft Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns Rosneft. Dessen Anteile von rund 54 Prozent an der Raffinerie PCK sind derzeit unter staatlicher Kontrolle des Bundes - in einer sogenannten Treuhandverwaltung. Ziel war, die jahrzehntelang mit russischem Öl betriebene und für den Nordosten wichtige Anlage nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem EU-Ölembargo am Laufen zu halten. Die Treuhandverwaltung läuft nach jetzigem Stand am 10. März aus, könnte aber verlängert werden.