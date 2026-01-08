Der Konkurrent von DM und Müller hat weltweit rund 67.700 Beschäftigte und gut 5.200 Filialen - das sind ebenfalls deutliche Zuwächse gegenüber 2024. Deutschland ist weiter der mit Abstand wichtigste Markt: 10,5 Milliarden Euro Umsatz machte Rossmann hier, 6,1 Prozent mehr als 2024. 41.300 Mitarbeiter sind in den mehr als 2.300 Filialen beschäftigt. Im Vergleich zu 2024 wuchs die Mitarbeiterzahl im Heimatland um 1.600.