«Schuldenbremse ist zentral»

Das sehen die Urheberinnen und Urheber der Klimafonds-Initiative anders. Sie wollen die öffentliche Hand dazu verpflichten, die Klimaerwärmung und deren Auswirkungen verstärkt zu bekämpfen. Falls Volk und Stände am 8. März Ja sagen, muss der Bund einen staatlichen Klimafonds schaffen und jährlich bis 2050 0,5 bis 1 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) einzahlen. Das wären aus heutiger Sicht vier bis acht Milliarden Franken pro Jahr.