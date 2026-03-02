Seit Samstag greifen Israel und die USA Hunderte Ziele im Iran an. Dazu zählen militärische Infrastruktur wie Raketenabschussrampen, Anlagen des umstrittenen Atomprogramms, Hauptquartiere der Militärführung sowie Vertreter der politischen Führung. Die Hauptstadt Teheran wurde am Sonntag erneut schwer bombardiert. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei wurde am Samstag getötet. Israel und die USA begründen den Krieg mit der Bedrohung durch Irans Raketen- und Atomprogramm.
Analyse: Mehr als 2.000 Ziele im Iran attackiert
Bei den Luftangriffen seien mehr als 2.000 Ziele attackiert worden, hiess es in einer Analyse des Critical Threats Project (CTP), das von den in Washington ansässigen Denkfabriken Institute for the Study of War (ISW) und American Enterprise Institute betrieben wird.
Irans Streitkräfte haben als Reaktion auf den Krieg Ziele in mehreren Ländern der Region angegriffen. Am Morgen feuerten die Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden Raketen auf Israel. Es sei die zehnte Raketenwelle seit Kriegsbeginn, hiess es in einer Mitteilung der mächtigen Revolutionsgarden. Fortschrittliche Raketen des Typs Chorramschahr 4 hätten «gewaltige Tore des Feuers» über Israel geöffnet./arb/DP/stw
(AWP)