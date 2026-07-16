«Anleger befinden sich weiter auf der Suche nach dem entscheidenden Kompass», stellte Timo Emden von Emden Research fest. «Zwischen der Hoffnung auf Entspannung und der Sorge vor einer weiteren militärischen Eskalation im Nahen Osten liefern sich Optimisten und Pessimisten ein Tauziehen.» Der Blick richte sich angesichts der Berichtssaison zunehmend auf die Frage, wie gut die Unternehmen mit den aktuellen Herausforderungen umgingen.