Wirtschaftsministerin Kemi Badenoch drohte bereits mit einem Veto, wenn Kernforderungen nicht zugesagt würden. Dazu zählt Medienberichten zufolge, das Unternehmen, das 2013 privatisiert wurde, nicht zu zerschlagen oder den Hauptsitz in Grossbritannien zu halten. Die Royal Mail mit ihren charakteristischen roten Briefkästen gilt als eines der symbolträchtigsten Unternehmen des Vereinigten Königreichs. Gerade im Wahlkampf vor der Parlamentswahl am 4. Juli will die konservative Regierung, die in Umfragen deutlich im Rückstand liegt, nichts riskieren, was Wähler zusätzlich verärgern könnte, sind Kommentatoren in London überzeugt.