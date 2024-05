IDS hatte vor gut einer Woche mitgeteilt, der Konzern werde den Aktionären das Angebot von Kretinskys EP Group empfehlen. EP habe nun bis zum Nachmittag des 29. Mai Zeit, ein bindendes Angebot abzugeben. Der Unternehmer, dessen Holding in Deutschland mit 20 Prozent an der Stahlsparte von Thyssenkrupp beteiligt werden soll, hält bereits 27 Prozent an IDS. In Grossbritannien mischt Kretinsky auch beim Premier-League-Club West Ham United und bei der Supermarktkette Sainsbury's mit.