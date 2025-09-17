Am Vorabend hatte es an Schloss Windsor einen für die Sicherheitskräfte peinlichen Moment gegeben. Es gelang Kritikern, eine riesige Lichtinstallation zum Skandal um den 2019 gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf einen Schlossturm zu projizieren - für Trump ein äusserst unbequemes Thema. In den USA ist der Druck auf den Republikaner gewachsen, alle Akten zu dem Fall, bei dem Epstein über viele Jahre systematisch Minderjährige sexuell missbraucht hatte, zu veröffentlichen. Epstein hatte beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte, was Spekulationen Raum gab./mj/DP/jha