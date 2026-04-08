Das R&S-Papier notiert gegen 10.15 Uhr 16 Prozent im Plus bei 22,82 Franken. Zeitweise war es im frühen Handel sogar um mehr als 20 Prozent in die Höhe geschossen. Die Gewinne folgen auf eine schon bislang sehr gute Jahresperformance von 24 Prozent per Dienstagabend.