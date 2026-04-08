Das R&S-Papier notiert gegen 10.15 Uhr 16 Prozent im Plus bei 22,82 Franken. Zeitweise war es im frühen Handel sogar um mehr als 20 Prozent in die Höhe geschossen. Die Gewinne folgen auf eine schon bislang sehr gute Jahresperformance von 24 Prozent per Dienstagabend.
In ersten Analystenkommentaren werden die Zahlen gelobt. So seien die Marge und vor allem der Free Cashflow über den Erwartungen mancher Marktteilnehmer ausgefallen, ist zu lesen.
Die eigentliche Überraschung sei aber die bestätigte Guidance, heisst es von Berenberg. «Das sind 'good news'.» Dies gelte auch angesichts der im Branchenvergleich tiefen Bewertung. Mittelfristig erwartet R&S weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 8 bis 12 Prozent sowie eine operative Marge (EBITDA) von 19 bis 21 Prozent.
Oddo BHF hat eine weitere positive Überraschung ausgemacht: So habe sich der Auftragsbestand im laufenden Jahr solide entwickelt. Oddo BHF und Berenberg empfehlen die Aktie mit Kurszielen von 28 respektive 36 Franken zum Kauf.
Doch es gibt auch weniger euphorische Stimmen: Die ZKB bleibt mit ihrem «Marktgewichten»-Rating an der Seitenlinie. Langfristig laste das Damoklesschwert tieferer Margen auf der Aktie, heisst es unter anderem zur Begrünung.
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(AWP)