Insgesamt hat die CGS in einem sogenannten «Blocktrade» 2,53 Millionen Aktien der R&S Gruppe verkauft, was 6,8 Prozent des Aktienkapitals des Trafoherstellers entspricht, wie es in der Mitteilung heisst. Sie halte damit keine Anteile an dem Unternehmen mehr. Mit der Transaktion erhöhe sich der «Free Float» der Aktien der R&S-Gruppe von 83 auf 90 Prozent.