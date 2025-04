Der Trafohersteller R&S Group hat am gestrigen Donnerstag ein neues Werk für Ölverteiltransformatoren in Polen eröffnet. Die Anlage hat eine Grösse von etwa 10'000 Quadratmetern und stellt einen wichtigen Meilenstein in den strategischen Expansionsplänen des Unternehmens dar, teilte die Gruppe am Freitag mit.