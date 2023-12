Die R&S Group feiert mit dem Läuten der Eröffnungsglocke am SIX-Hauptsitz um 9.00 Uhr den Start des Handels an der SIX Swiss Exchange als Publikumsgesellschaft, wie es in einem Communiqué vom Mittwoch heisst. Ab dem (morgigen) Donnerstag sollen die Aktien dann auch in den Indizes SPI, SPIEX und SXSLI- enthalten sein.