R&S plant insbesondere den Ausbau seiner Produktionskapazitäten und setzt gleichzeitig auf Effizienzsteigerungen, wie es in der Mitteilung hiess. Zahlen dazu nannte der Konzern nicht. Er wolle selektiv in neue Kapazitäten investieren, vor allem dort, wo Nachfrage und Profitabilität besonders hoch seien. Parallel dazu treibt R&S Initiativen in Produktentwicklung, Einkauf, Produktion und Digitalisierung voran, um die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.