Aktie im Plus

Spacs sind seit 2021 an der Schweizer Börse SIX möglich. Eine so genannte «Special Purpose Acquisition Company» sammelt zunächst Kapital über einen Börsengang ein und macht sich erst dann auf die Suche nach Übernahmeobjekten. Diese werden dadurch quasi per Abkürzung an die Börse gebracht. Spacs waren im Ausland, vor allem in den USA, eine Zeitlang sehr beliebt.