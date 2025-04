Der Schweizer Trafohersteller R&S hofft auf zahlreiche neue Geschäfte aus den von der neuen deutschen Regierung geplanten Milliarden-Investitionen ins Energienetz. «Wenn es der Koalition ernst ist, können wir sehr viel Geschäft erwarten», sagte Verwaltungsratspräsident Heinz Kundert an einer Konferenz mit Investoren am Dienstag in Zürich.