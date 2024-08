R&S weitet Marktpräsenz aus

R&S übernimmt mit dem Kauf die Produktionsanlage in Irland und die Belegschaft von Kyte Powertech, wie es weiter heisst. Das Management-Team der Firma habe sich zudem verpflichtet, an Bord zu bleiben und eine Beteiligung von rund 5 Prozent an R&S übernommen.