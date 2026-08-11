RTL hat die anhaltende TV-Werbeflaute auch im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Rückenwind kam jedoch vom Streaming-Geschäft. «Unser Streaming-Geschäft liefert signifikante Gewinne», sagte Konzernchef Clément Schwebig am Dienstag laut Mitteilung. Streaming-Umsatz und Abonnementzahlen legten kontinuierlich zu. Die Umsatzprognose für 2026 erhöhte der Medienkonzern wegen der im Juni abgeschlossenen Übernahme von Sky Deutschland. Das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis liess RTL hingegen trotz des besseren Streaming-Geschäfts unverändert. An der Börse stieg die Aktie. Für die Papiere ging es im frühen Handel erst einmal um bis zu rund 1,5 Prozent nach oben, später gab das Papier die Kursgewinne wieder komplett ab und notierte mit 32,30 Euro auf dem Vortagesschluss. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als sechs Prozent an Wert verloren.