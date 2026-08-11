Der Konzernumsatz soll 2026 nun auf rund 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro steigen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Zuvor stand hier noch eine Milliarde Euro an beiden Enden weniger auf dem Zettel. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sieht das Management um Konzernchef Clement Schwebig indessen weiter bei 725 Millionen Euro. Im Streaminggeschäft werden für das Gesamtjahr operativ (bereingtes Ebita) nun allerdings rund 100 Millionen Euro erwartet. Bisher lautete die Prognose hier 25 bis 50 Millionen Euro.