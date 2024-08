RTL-Group-Chef Thomas Rabe will in zwei Jahren beim operativen Gewinn an der Milliardenmarke kratzen. Er könne sich vorstellen, dass das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) auf rund eine Milliarde Euro steige, sagte der Manager in einer Telefonkonferenz am Freitag in Luxemburg.