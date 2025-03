Die RTL Group will nach einem herausfordernden Jahr mehr operativen Gewinn einfahren. Bei leicht anziehendem Erlös soll 2025 das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) deutlich besser ausfallen. Im vergangenen Jahr entwickelte sich dagegen die Inhalte-Produktion Fremantle 2024 weiter schwach und die Fernseh-Werbeerlöse sanken im wichtigen vierten Quartal. Konzernchef Thomas Rabe bezeichnete die letzten drei Monate des Jahres in einer Telefonkonferenz am Donnerstag als «enttäuschend». An der Börse ging es für die RTL-Aktie bergab.