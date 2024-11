Der anhaltend maue TV-Werbemarkt und fehlende Umsätze aus der Produktion mit Inhalten drücken auf die Stimmung bei der RTL-Gruppe . So dürfte der Konzernumsatz im laufenden Jahr nur noch von auf 6,3 Milliarden Euro steigen, teilte die Konkurrentin von ProSiebenSat.1 am Mittwoch in Luxemburg mit. 2023 hatte RTL rund 6,2 Milliarden Euro umgesetzt. Bislang hatte RTL einen Anstieg auf 6,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Von einem Umsatz in dieser Grössenordnung gingen die Analysten bisher auch aus.