Die Europäische Kommission prüft bei Fusionen, Übernahmen oder Besitzerwechseln grosser Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum, ob wettbewerbsrechtliche Bedenken dagegen sprechen. Man wollte weiterhin konstruktiv mit der Brüsseler Behörde zusammenarbeiten, hiess es von RTL in einer Mitteilung. Man sei zuversichtlich, die wettbewerbsrechtliche Genehmigung zu erhalten und die Transaktion im ersten Halbjahr 2026 abzuschliessen.