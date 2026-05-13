Dem Medienkonzern RTL machte die anhaltende TV-Werbeflaute auch im ersten Quartal zu schaffen. Rückenwind kam aber vom Streaming-Geschäft. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Der Umsatz lag mit rund 1,3 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Dies lag auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Dabei konnten geringere Umsätze aus der TV-Werbung vor allem durch höhere Erlöse im Streaming ausgeglichen werden.