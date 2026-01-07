Laut der Pressemitteilung sind die Massnahmen Teil einer Neuausrichtung von Marken, Programmen und Abläufen. Ziel sei es, journalistische Qualität zu stärken, redaktionelle Kräfte digital effektiver einzusetzen und die publizistische Schlagkraft in einer digitalen Medienwelt zu sichern. VIP- und People-Themen werden künftig unter der Marke «Exclusiv» gebündelt, die ab Januar 2026 sieben Tage die Woche bei RTL ausgestrahlt werden soll. Die Magazine «Gala» bei RTL und «Prominent» bei Vox sowie das Shortformat «#VOXStimme» werden eingestellt.