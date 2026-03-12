Im laufenden Jahr soll der operative Gewinn auf rund 725 Millionen Euro nach oben klettern. Wichtigster Grund für den erwarteten Anstieg ist die erwartete Profitabilität der Streaming-Dienste. 2025 lagen diese operativ noch im Minus. Das Gewinnziel liegt über der Durchschnittsprognose der von Bloomberg befragten Analysten. Anders sieht dies beim Umsatz aus. Hier haben die Experten bisher einen etwas stärkeren Anstieg auf dem Zettel. Das 2025er-Ergebnis lag im Grossen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen. RTL gehört zum Bertelsmann-Konzern. Knapp ein Viertel der Anteile befinden sich im Streubesitz./zb/jha/