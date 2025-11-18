So soll der Konzernumsatz nun nur noch bei 6,0 bis 6,1 Milliarden Euro liegen, wie die Bertelsmann-Tochter am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Zuvor wurden hier noch rund 6,45 Milliarden Euro erwartet. Das um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und immateriellen Abschreibungen (Ebita) wird jetzt bei rund 650 Millionen Euro gesehen. Bislang hatte RTL hier noch rund 780 Millionen Euro in Aussicht gestellt.