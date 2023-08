Wegen der andauernden Flaute im Werbegeschäft vor allem in Deutschland hat der Fernsehkonzern RTL seine Jahresprognose nach unten korrigiert. Man rechne für das Gesamtjahr unter der Annahme von stabilen bis leicht wachsenden TV-Werbeumsätzen mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) von rund 950 Millionen Euro und nicht mehr 1 bis 1,05 Milliarden Euro, teilte die börsennotierte RTL Group am Dienstag in Luxemburg mit. Das wäre ein Rückgang - im Gesamtjahr 2022 wurden 1,08 Milliarden Euro erzielt.

08.08.2023 08:01