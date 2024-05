Die RTL Group sieht eine leichte Erholung des TV-Werbemarkts in Deutschland. Der Gesamtwerbeumsatz der in mehreren Ländern tätigen Gruppe stieg in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahresquartal (623 Millionen Euro) um 10,1 Prozent auf 686 Millionen Euro, wie der zu Bertelsmann zählende TV-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte.