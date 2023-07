Der Medienkonzern RTL setzt die Neuordnung des Zeitschriftenimperiums von Gruner+Jahr fort. Der Magazintitel "Salon" wird an dessen Redaktionsleiterin Anne Petersen verkauft, wie RTL am Montag mitteilte. Petersen übernehme das "Magazin für Gastlichkeit, Design und Kultur" in einem Management-Buy-out zum 1. September: "Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Vermarktung des Titels wird von der Ad Alliance fortgeführt, und der Vertrieb wird weiterhin über den dpv und DMV erfolgen. Alle Mitarbeiterinnen werden übernommen. Standort des Magazins bleibt weiterhin Hamburg." Das Heft erscheint seit 2014 vier Mal im Jahr.

17.07.2023 13:38