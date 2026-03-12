Der Medienkonzern RTL hat 2025 die anhaltende TV-Werbeflaute und weniger Umsätze aus der Produktion von Sendungen zu spüren bekommen. Erlöse und operatives Ergebnis waren rückläufig. Im laufenden Jahr rechnet das Management mit einer leichten Besserung. So soll der Konzernumsatz auf rund 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Analysten hatten jedoch etwas mehr erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sieht RTL bei rund 725 Millionen Euro, was über den Markterwartungen liegt. An der Börse wurde dies gut aufgenommen.