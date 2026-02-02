Bei den Abrufvideos erzielten Inhalte aus dem Nachrichtenbereich die höchsten Werte. Sechs der zehn meistgesehenen Videos befassten sich mit dem Bergsturz in Blatten. In den Top Ten finden sich zudem eine Reportage der Sendung Temps présent über Mobbing im Spital, die Leichtathletik-Weltmeisterschaften sowie Spiele der Fussball-Champions-League.