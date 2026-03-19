Frei-Spreiter bringe die nötigen Qualitäten für die Stabilisierung und Weiterentwicklung von Beyond Gravity mit, wurde der designierte Verwaltungsratspräsident Daniel Frutig-Meier in der Mitteilung zitiert. Die neue CEO selbst schrieb dazu: «Ich freue mich darauf, in diesem spannenden Umfeld gemeinsam mit den Mitarbeitenden und ihrer geballten Kompetenz aus 60 Jahren Raumfahrtgeschichte die finanzielle sowie operative Basis weiter zu stärken und die nächsten Entwicklungsschritte voranzutreiben.»