Im März 2025 beauftragte das Parlament den Bundesrat, die Kontrolle über die Tochtergesellschaft der Ruag International - Beyond Gravity - zu behalten und diese nicht zu verkaufen. Damit entfielen die in den strategischen Zielen von 2024 bis 2027 vorgesehenen Privatisierungsbestrebungen. Die Inkraftsetzung der neuen strategischen Ziele erfolgt rückwirkend per 1. Januar 2026.