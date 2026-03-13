Schnidrig ist ehemalige Finanzchefin der BLS und verfügt über langjährige Erfahrung in Finanzsteuerung, Governance sowie Risk- und Audit-Management. Bertling war unter anderem Vorstand beim deutschen Raumfahrtkonzern OHB sowie Präsident und CEO der Eurocopter Group. Menking bekleidete bei Airbus mehrere Führungspositionen und leitete unter anderem Programme für Verkehrsflugzeuge und militärische Luftfahrtsysteme.