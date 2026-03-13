Der Bundesrat habe die Vorschläge genehmigt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Kandidaten sollen das Gremium insbesondere mit Kompetenzen in Raumfahrt, Technologie und Innovation stärken.
Die Nominationen erfolgen, nachdem Verwaltungsratspräsident Rainer Schulz sowie die Mitglieder Jürg Oleas und Andreas Spreiter ihren Rücktritt auf die Generalversammlung hin angekündigt hatten. Daniel Frutig-Meier, seit Anfang des Jahres 2026 neu im Verwaltungsrat, ist als neuer Präsident vorgesehen.
Schnidrig ist ehemalige Finanzchefin der BLS und verfügt über langjährige Erfahrung in Finanzsteuerung, Governance sowie Risk- und Audit-Management. Bertling war unter anderem Vorstand beim deutschen Raumfahrtkonzern OHB sowie Präsident und CEO der Eurocopter Group. Menking bekleidete bei Airbus mehrere Führungspositionen und leitete unter anderem Programme für Verkehrsflugzeuge und militärische Luftfahrtsysteme.
Nach der Wahl soll der Verwaltungsrat aus Frutig-Meier (Präsident), Déborah Carlson-Burkart (Vizepräsidentin) sowie Schnidrig, Bertling und Menking bestehen.
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(AWP)