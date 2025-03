Mittelfristig Effizienzsteigerung erwartet

Für die Zukunft zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Das Raumfahrtgeschäft entwickle sich dynamisch, vor allem im Bereich kommerzieller Satellitenkonstellationen und Trägersysteme. Zudem habe man Marktanteile gewonnen, zum Beispiel in Kanada. Beyond Gravity stellt beispielsweise Verkleidungen für Raketen her, die Satelliten ins All bringen.