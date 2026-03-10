Der Verwaltungsrat bedauere diesen Schritt und danke Müller für seinen Einsatz für die Ruag. Man schätze aber den Entscheid, bei dem er die Interessen des Konzerns in den Vordergrund gestellt habe. Müller habe die CEO-Position in einer schwierigen Situation übernommen und seither massgeblich zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen.